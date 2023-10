Tahmini Okuma Süresi: dakika

TÜRK-İŞ Temmuz ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre temmuz ayında 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 43 bin 433 liraya yükseldi. Açlık sınırı ise 13 bin 334 lirayla net asgari ücretin bin 934 lira üzerine tırmandı. Temmuzda bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 17 bin 336’ya liraya yükseldi.

Aylık gıda enflasyonunu da açıklayan Türk-İş, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin ‘gıda için’ yapması gereken asgari harcama tutarın, bir önceki aya göre yüzde 9,31 oranında artış olduğu belirlendi. Sekiz aylık değişim oranı ise yüzde 64 olarak tespit edildi. Son on iki ay itibariyle değişim oranı yüzde 84,04 oldu. On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı ise yüzde 106,21 olarak hesaplandı.

ET VE SÜT ÜRÜNÜ

FİYATLARI DEĞİŞTİ

TÜRK-İŞ hesaplamasında temel alınan ve doğrudan piyasadan derlenen fiyatlara göre, gıda ürünlerinde Eylül ayı itibariyle gözlemlenen değişim harcama gruplarında, süte yüzde 8 zam gelirken, yoğurt fiyatı sınırlı düzeyde artış gösterdi, peynir fiyatları ise sınırlı düzeyde geriledi. Bir ayda dana eti ortalama yüzde 9, kuzu eti ve tavuk yumurtası yüzde 17, tavuk eti ise sınırlı seviyede zamlandı. Ayrıca nohut yüzde 28, kuruyemişler yüzde 27, yeşil mercimek yüzde 20, kırmızı mercimek 13, kuru fasulye ise yüzde 11 zamlandı.

AYLIK EKMEK

MASRAFI 735 LİRA

Bir ay içinde pirinç yüzde 10, irmik yüzde 13, bulgur yüzde 8, makarna yüzde 5, un ise sınırlı seviyede zamlandı. Ankara’da 7 liraya satılan 200 gramlık beyaz ekmek üzerinden hesaplandığında, 4 kişilik ailenin aylık sadece ekmek masrafı 735 lira oldu. Ocak 2022’den bu yana ekmek, pirinç, bulgur, makarna 3 kattan; un ve irmik 2 kattan fazla fiyat artışı görüldü.