Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) yarın ülke genelinde 70.’nci kuruluş yıldönümünü kutlayacak.

Türk-İş İl Temsilcisi ve Yol İş 2 Nolu Şube Başkanı İhsan Üçtepe, ülkenin en eski ve en büyük işçi emek örgütü olan konfederasyonlarının 70’nci kuruluş yılını gururla kutlayacaklarını söyledi. Türk-İş İl Temsilciliği görevine kısa bir süre önce getirilen Üçtepe, Türk-İş’in İl Özel İdaresi İşçi Çayocağı içerisinde açılan yeni temsilcilik bürosunda basın toplantısı düzenledi.

Yeni yerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türk İş Çorum İl Temsilcisi İhsan Üçtepe’ye Belediye İş Şube Başkanı Mehmet Şen, Şeker İş Genel Merkez Teşkilatlanma sorumlusu Sefer Kahraman, Karayolları 1 Nolu Şube Temsilcisi Cafer Erkoç, Selilöz İş İl Temsilcisi İbrahim Karaman, Yol İş 2 Nolu Samsun Şube Sekreteri Ahmet Özdemir, Haber İş İl Temsilcisi Yasin Atmacı ve Sinan Aktaş, Teskop İş İl Temsilcisi Abüdulkerim Başcı, Özel İdare İş Temsilcisi Rüştü Barış Ertürk ile Toley İş İl Temsilcisi Nihat Tekin katıldı.

Toplantıda ülkenin en eski ve köklü emek örgütü Türk-İş’in 70’nci yılını kutladığını dile getiren Üçtepe, “Türk-İş, kurulduğu gündün bugüne ülkemiz emekçilerine umut, onlara kara deryalarda yol gösteren bir fener oldu” şeklinde konuştu.

Türk-İş’in onlarca yıla dayanan mücadele birikimiyle 70 yılı geride bıraktığını belirterek “Türk-İş yeri gelir masada, yeri gelir alanlarda mücadele verir. Ülkemizde, işçi hak ve özgürlükleri adına elde edilen her kazanımında Türk-İş’in imzası vardır” diye konuşan Üçtepe, konfederasyonlarının emek mücadelesinde yol gösteren ve bir nevi kar küreyici görevini üstlendiğini kaydetti.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun yarın Ankara’da düzenleyeceği etkinliklere katılacaklarını dile getiren İhsan Üçtepe sözlerini şöyle sürdürdü: “Türk-İş, 31 Temmuz 1952’de kurulduğu günden bugüne ülkemiz emekçilerine umut; adeta onlara kara deryalarda yol gösteren bir fener oldu. Olmaya da devam ediyor. Türk-İş’in tarihi Türkiye emek mücadelesinin, Türkiye işçi sınıfı mücadelesinin tarihi haline geldi. Yurdumuzun tüm çalışanları, emeklileri; yaşamını alın teri dökerek kazananları, hakları söz konusu olunca yüzünü Türk-İş’e döner. İşçisi, köylüsü, esnafı “Türk-İş ne diyor, Türk-İş ne yapıyor?” diye sorar. Türk-İş emek mücadelesine öncülük eder, yol gösterir. Yani Türk-İş bir nevi kar küreyicidir.

Ülkemizde, işçi hak ve özgürlükleri adına elde edilen her kazanımında Türk-İş başrolü oynar. Türk-İş yeri gelir masada, yeri gelir alanlarda mücadele verir. Ülkemizde, işçi hak ve özgürlükleri adına elde edilen her kazanımında Türk-İş’in imzası vardır. Türk-İş’in verdiği mücadele, “kimse geçim sıkıntısı çekmesin, kimse çocuğunun önünde mahcup olmasın” diyedir. Yani Türk-İş’in mücadelesi, herkesin insan onuruna yakışır bir yaşam sürmesi için verilen mücadeledir.

Türk-İş, toplumsal huzurun, üretilen refahtan emekçilerin hakça pay almalarıyla mümkün olacağına inanır. Türk-İş, “işçinin, emekçinin evinde huzur olsun ki toplumun da huzuru olsun” der. Türk-İş, sosyal adaleti savunur; birinin yiyip diğerinin bakmadığı, kıyametin kopmadığı yaşanır bir dünya için mücadele verir. Türk-İş, gerçek anlamda demokrasinin, işçilerin toplu sözleşmeli sendikal örgütlenmesiyle kurulacağını söyler. Türk-İş, örgütlü yüz binlerce üyesi ve yurdumuz emekçilerinin güveni sayesinde bugüne kadar geldi. Türk-İş yaşamını emeğiyle sürdüren hiç kimsenin başını öne düşürmedi, yüzünü kara çıkarmadı, bundan sonra da çıkarmayacak. Yaşasın ekmek barış özgürlük mücadelemiz”

(Volkan SINAYUÇ)