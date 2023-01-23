Önceki gün sabah namazı sonrası cami önünde basın açıklaması yapan TÜGVA Çorum İl Temsilcisi Bahadır Kıyıklık, “Türkiye gençliği, kıyamete kadar alçakların karşısında olacak” dedi.

TÜGVA Çorum İl Temsilcisi Kıyıklık ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Erol Olçok İmam Hatip Lisesi Tatbikat Camii’nde sabah namazına müteakip tepki açıklaması yaptı. Kıyıklık, yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Terörist sevici İsveç’in Stockholm Büyükelçiliği önünde kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e alçakça ve asla kabul edilemez bir saldırı hedeflenmiştir. Hiç usanmadan ve utanmadan mütemadiyen İslam’ın kutsal değerlerine saldırmaktan çekinmeyen, terörist sevici batı dünyası ve destekçileri bilmelidir ki; Türkiye’de size asla geçit vermeyecek, dinine ve değerlerine kıyamete kadar sahip çıkacak bir gençlik var.

Kutsal değerlerimize yapılan bu saldırının sonu apaçık hüsrandır. İnsanları cehaletten aydınlığa çıkaran yüce kitabımıza dönük her saygısızlık insanlık suçudur ve kutsal kitabımızın yakılmasına izin vermek tek kelimeyle alçaklıktır. Bu haçlı zihniyeti ile yüzyıllar önce de savaştık, şimdi de savaşıyoruz. Kıyamete kadar da savaşacağız. Dün olduğu gibi bugün ve daima mücadelemizi sürdüreceğiz. Yüce Allah bizimledir. Yüce kitabımın Kur’an başımızın tacı, yolumuzun rehberi, ümmetin kutsalıdır. Dokunulamaz.”

(Uğur GÖRKEM)

