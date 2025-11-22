Türk Kamu-Sen’e bağlı Türk Eğitim-Sen Çorum Şubesi’nin 8. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda tek liste ile yapılan genel kurulda, uzun süredir Şube Başkanlığı görevini yürüten Selim Aydın, görevi Abdullah Güdek’e devretti.

Genel kurula MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Kamu-Sen’e bağlı sendikaların şube başkanları, temsilcileri ve Türk Eğitim-Sen delegeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda divan başkanlığını Metin Lale, divan üyeliğini ise Vedat Kayalı ve Fahri Hancı üstlendi. Yeterli çoğunluğun sağlanmasıyla genel kurul resmen başladı.

SELİM AYDIN: “BİRLİK OLDUKÇA AŞAMAYACAĞIMIZ ENGEL YOK”

Genel kurulda konuşan mevcut Şube Başkanı Selim Aydın, görev süresi boyunca en büyük güçlerinin birlik ve kardeşlik olduğunu dile getirerek, “Bir bayrak yarışının daha dönüm noktasındayız. Yeni yönetimin bu kutsal bayrağı daha ileriye taşıyacağına inancım tamdır. Bundan sonraki süreçte bir nefer olarak sendikanın emrinde olmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.



ÇIPLAK: “KİMSE MHP’YE MİLLİYETÇİLİK DERSİ VERMEYE KALKMASIN”

Genel kurulda söz alan MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ise terörsüz Türkiye vurgusu yaparak, “Meselenin özü, bizim çocuklarımız terör yüzü görmesin. Kimse MHP’ye ve MHP Genel Başkanı’na milliyetçilik dersi vermeye kalkmasın” dedi.

ABDULLAH GÜDEK: “BU MÜCADELE ALIN TERİYLE YÜKSELMİŞTİR”

Şube Başkanlığına seçilen Abdullah Güdek, konuşmasında Selim Aydın’a özel teşekkür ederek, “Kendisi dik duruşu ve ilkeli tavrıyla bize örnek olmuştur. Bu dava, tüm dava arkadaşlarımızın alın teriyle yükselmiş bir mücadeledir” dedi.

Güdek, görevi devralmanın bir makam arayışı değil, sendikayı daha güçlü ve örgütlü bir yapıya kavuşturma iradesi olduğunu vurgulayarak, “Hedefimiz; eğitim çalışanlarının onurunu koruyan, sorunlarını çözmeye odaklanan, her bir üyemizi değerli hissettiren bir sendikal anlayışı daha ileri taşımaktır” şeklinde konuştu.

YÖNETİM KURULU BELİRLENDİ

Tek liste ile gidilen seçimde Abdullah Güdek Şube Başkanı olurken, yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

“Musa Gökçer Öğünç, Oğuzhan Akbulut, İsmet Öztaş, İsmail Zurnacı, Arif Özdilli ve Mustafa Yıldırım.”