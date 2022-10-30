Çorum Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen WAD Türkiye Şampiyonasında Türk çoban köpeği ırkları podyuma çıkarak birincilik için yarıştı. Kültür Park’ta düzenlenen yarışmada Türkiye'nin birçok ilinden getirilen köpek podyumda hünerlerini sergiledi. Tonya finosu, malaklı, kangal, boz, Anadolu çoban köpeği, Akbaş, Türk palisi, Karadeniz çoban köpeği kategorilerinde yarışan köpekler, ırklarının özelliklerine göre değerlendirmeye alındı. Yarışmada, derece alan köpeklere ödül mama ve madalya verildi.

Uluslararası Avrasya Köpek Irkları (Kinoloji) ve Sokak Köpeklerini Koruma Geliştirme Federasyonu Yerli ve Milli Irklar Başkanı Akın Tülübaş, WAD Türkiye Şampiyonasının 7. Etabını Çorum’da yaptıklarını belirterek, “Çok güzel atmosfer var. Beklentilerimizin üzerinde bir organizasyon oldu. Çorum Belediyesi’nin çok büyük destekleri oldu. Belediyemize verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Köpeklerin genel kalitesi ve sağlıklarına baktığımız zaman Çorum çok başarılı. 250 civarında kayıt yaptık. Yarışmaya Çorum’un yanı sıra Amasya, Tokat, Samsun, Trabzon, Ankara, Sivas, Rize gibi illerden katılım var” dedi

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü de, Türk çoban köpeği ırklarının tanıtılması ve toplumda farkındalık oluşturulması için böyle bir organizasyon düzenlediklerini ifade ederek, “Güzel bir organizasyon. Çocuklarımız, ailelerimiz burada. Çorum Belediyesi olarak bu tür organizasyonları düzenlemeye devam edeceğiz. 10’un üzerinde ilden katılım var. Yarışmacılara başarılar diliyoruz” diye konuştu.