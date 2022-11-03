Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2021 yılı üçüncü çeyrek turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre, turizm geliri Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 27,1 artarak 17 milyar 952 milyon 361 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 14,3'ü ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini bireysel olarak veya paket tur aracılığıyla organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 12 milyar 562 milyon 557 bin dolarını kişisel harcamalar, 5 milyar 389 milyon 804 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 54 artarak 21 milyon 128 kişi oldu.

(Haber Merkezi)

