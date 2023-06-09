Turizm sektörünün önemli bir paydaşı olan Türkiye’nin önde gelen halı mağazalarından Doğuş Halı’nın yedi yıldır KKTC’de faaliyet gösteren şubesi Pasha Port Halı çalışanları Şubat-Mayıs sezonunun yorgunluğunu düzenlenen personel gecesinde canlı müzik eşliğinde eğlenerek attılar.

Gazimağusa Kale içinde otantik ambiansa sahip Othella Restaurant’tın bir bölümü tamamen firmaya ayrılırken, geceye şirket ortaklarından Erol Kunduracı ile Mağaza Müdürü Fahri Sayman başta olmak üzere şirket çalışanları eşleriyle birlikte katıldı. Eski sezonda emeklere teşekkür yeni sezon için de çalışanların moral, motivasyon, arkadaşlık bağlarının güçlenmesi ve bolca enerji depolaması için düzenlenen gecede Mağaza Müdürü Fahri Sayman ile Adnan Mıdık, bir ara sahneye çıkarak seslendirdikleri birbirinden güzel şarkılarla geceye ayrı bir renk kattılar. Sanatçı Çilem’in seslendirdiği parçalarla devam eden gecede Pasha Port Halı çalışanları sezon yorgunluğunu canlı müzik eşliğinde eşleriyle birlikte dans ederek gönüllerince eğlenerek attılar.