Yaklaşık iki hafta önce geçirdiği beyin kanaması sonucu Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan evli ve 2 çocuk babası 41 yaşındaki Turgay Özkaya için ilk olarak çalıştığı Çorum Belediyesi önünde bir tören düzenlendi.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Belediye çalışanlarının hazır bulunduğu törende okunan duaların ardından Özkaya’nın cenazesi Ulucami’ye götürüldü.

Özkaya’nın cenazesi burada öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi. (Yeriş KUŞCU)

