Sezonun 2.haftasında sahasında Niğde Belediyespor ile 1-1 berabere kalan Osmancık Belediyespor'da Teknik Direktör Turgay Doğan açıklamalarda bulundu. Sezona yeni transferlerle giriş yaptıklarını belirten Doğan, ilk hafta oynadıkları ve 2-1 kaybettikleri Hacılar Erciyes Gençlikspor maçının ilk yarısında uyum sorunu yaşadıklarını belirtti. İkinci yarıda üstün bir futbol ortaya koymalarına rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrılarak sezona kötü başladıklarını ifade etti. İkinci hafta oynanan Niğde maçında uyum sorununu atlattıklarını ve tempolu başladıklarını söyleyen Doğan, "Maç öncesi yaptığımız toplantı doğrultusunda rakibin birinci bölgesinde baskıyla başladı. Bu planımızda 5.dakikada işe yaradı ve golü bulduk. Golden sonra da oyunun kontrolü bizde olmasına rağmen ilk yarının son dakikalarında talihsiz bir penaltı ile kalemizde golü gördük. İkinci yarı da birçok pozisyona girmemize rağmen bir türlü galibiyet golünü bulamayınca sahadan beklemediğimiz bir şekilde 1-1 berabere ayrıldık.

2 haftada aldığımız sonuç ile bize inananları üzmüş durumdayız. Ancak ligin henüz başındayız. Yarıştan da kopmuş sayılmayız. İnanıyorum ki, ilerleyen haftalarda kaybedilen bu puanları telafi edeceğiz. Takımıma sonuna kadar güveniyorum.

'SİNCAN'A KAZANMAK İÇİN GİDİYORUZ'

Bu hafta oynanacak olan Sincan Belediyespor maçı hakkında da açıklamalarda bulunan Turgay Doğan, Sincan'ın zor bir deplasman olduğu ancak kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirtti. İlk iki haftada 6 puan toplayan Ankara temsilcisinin zaaflarına hafta içi yapacakları antrenmanlarla çalışacaklarını da sözlerine ekleyen Doğan, "Bu maçı kazanarak ilk galibiyetimizi almak istiyoruz. Bize inananlar bizlerden dualarını eksik etmesinler. İnşallah Ankara'dan 3 puanla döneceğiz" ifadelerini kullandı.

(Rıfat KARA)

