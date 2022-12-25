Dernek binasında bir araya gelen Turan Yolu Dayanışma Derneği Başkanı Abdullah Batum ve yönetimi ile dernek üyeler derneklerinin bir yılını değerlendirdi ve gelecekte yapılacak projeler konusunda istişarelerde bulundu.

Toplantıda konuşan Başkan Abdullah Batum, derneklerinin açılışlarında da ifade ettikleri gibi amaçlarının Türk Milleti’ne ve Türk Devleti’ne güçleri yettiğince hizmet etmek, Türk Milleti’nin refah ve huzuruna katkıda bulunmak olduğunu dile getirdi.

“HİÇBİR PARTİNİN YAN KURULUŞU DEĞİLİZ”

Batum, il günde olduğu gibi “Hiçbir partinin yan kuruluşu değiliz, partilik yapmayacağız” sözleri doğrultusunda hareket ettiklerini vurgulayarak şunları söyledi: “Bundan sonra da böyle hareket etmeye devam edeceğiz. Hayalinde Türk birliği, gönlünde Turan olanlarla birlikteyiz, beraberiz. Vatanın bölünmez bütünlüğünü savunan, Cumhuriyetin temel ilkeleriyle kavgalı olmayanların yanında yer alırız. Türk milliyetçiliğinin mihenk taşı olan Mustafa Kemal Atatürk kırmızı çizgimizdir. Onun emanetlerinin de bekçisi olmaya devam edeceğiz.”

“ÖĞRENCİLERE BURS VERDİK”

Derneklerinin bugüne kadar yaptığı faaliyetlerden bahseden Batum, “18 Mart günü Çanakkale şehitlerimizi rahmetle anarak, aziz hatıraları adına vatandaşlarımıza helva dağıttık. İstiklal Marşı kabul gününde esnafımıza dükkanına asmak üzere İstiklal Marşı posteri hediye ettik. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yavrularımıza Türk Bayrağı, balon ve şeker dağıttık. Ramazan ayında derneğimiz adına bastırılan imsakiyeleri dağıttık. Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunduk. Okulların açılış döneminde 10 öğrencimizin kırtasiye giderlerini karşıladık. Ortaöğretim ve yükseköğretimde okuyan 5 öğrencimize burs tedarik ettik. Gönül bağımız olan birçok ağabey ve kardeşlerimizin düğün törenlerine, cenaze merasimlerine katıldık. Hasta ziyaretlerinde bulunduk.” dedi.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Kadeş Barış Meydanı’na Atatürk Anıtı yapılması için başlattıkları imza kampanyası hakkında da bilgi veren Batum, Belediye’yi ‘İpe un sermekle’ suçlayarak şu ifadelere yer verdi: “Atatürk Anıtı yapımı için imza kampanyası başlattık. Valilik aracılığıyla belediyeye başvuruda bulunduk. Olumsuz yönde tarafımıza bildirilen yazıya istinaden bir basın açıklaması yaparak tekrardan bir dilekçe ile talebimizi ilettik. Karşılığında henüz bir cevap almış değiliz. Belediye’nin ‘ipe un sermek’ tabirine nasıl da uygun hareket ettiğini görmüş bulunuyoruz.”

Batum, açıklamasının sonunda kendilerine her daim destek olan Turan Yolu yolcusu gönüllerine teşekkür etti. (Nurdan AKBAŞ)

