Ülkemizde yeni okuldan mezun mimar ve inşaat mühendisi ile mesleğinde en üst düzeye gelmiş profesörün aynı hak ve yetkilere sahip olduğuna da dikkat çeken Damar, uzman mühendislik, yetkin mühendislik, sertifikalı mühendislik gibi sınıflandırmaların gerektiğini, belirli bir pratikten sonra büro açma ve proje üretme yetkisinin tanınabileceğini söyledi.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ ÜZERİNE

Turan DAMAR

İnş.Müh ( İ.T.Ü)

6/Şubat/2023 tarihinde meydana gelen depremler ülkemizi yasa boğdu. Ülkemizin başı sağolsun, Allah bir daha böyle açılar yaşatmasın.

Ülkemizin deprem ülkesi olduğunu hiçbir zaman unutmadan her türlü hazırlık deprem öncesi, deprem ve deprem sonrası olmak üzere alınmalı ve gereken eğitim çalışmaları yapılmalıdır.

17/Ağustos/1999 körfez depremi ile birlikte inşaat sürecinde, yapım sisteminde, mühendislik sisteminde ve yönetim sisteminde tartışmalar başladı ve günümüzde bu sorunlar tartışılıyor, çözümler üretilmeye çalışılıyor.

Yapı kalitesinin denetimi Hammurabi yasalarından, Napolyon’un medeni kanununa kadar tarihsel güçlü kökenlere sahiptir. Yapı denetimi 17/Agustos/1999 öncesi ulusal inşaat faaliyetlerinin büyük bir çoğunluğunu oluşturan % 93 bina ve özellikle özel bina yapım işleri mutlak bir karmaşa ile yürütülmüştür.

Sorunların başlangıcı kentleşme ile başlıyor. Köylerin kente dönüşmesinde TİCARETİN GELİŞMESİ yatmaktadır. Ülkemizde 1927 yılında kentsel nüfus % 16.4 iken 2020 yılında bu oran %76’ya çıkmıştır. Genel nüfus artış hızı %2.5 iken kentsel nüfus artış hızı % 6.5 olmuştur.

Şehirleşme ve göçlerin Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze gelişimi;

1- Ulus devletin kentleşmesi ile simgelenen 1. Dönem (1923-1945) yılları

2- Emek gücünün kentleşmesi tarafından belirlenen 2. Dönem (1945-1980)

3- Sermayenin kentleşmesi ile karakterize edilen 3. Dönem (1980-…….sonrası) şeklinde ifade edilebilir.

Bu süreçlerden en öncelikli olan konut sorunu olmuştur. 1950 yıllarında bireysel üretim yolu ile yapılan konutlar, 1954 yılında kat mülkiyeti kanunu çıkması ile yap-sat üretim sistemi başladı. Bu üretim sistemine bağlı olarak GECEKONDU yapım sistemi de doğmuştur. Bireylerin konut ihtiyacı önce iki göz oda diye adlandırılan ev sahibi olma isteği, yerini ahşap karkas evlere, devamında betonarme apartman dairesi, sosyal tesisli bir sitede apartman dairesi, şehre uzak olmayan bahçeli villa, yaşam ve iş merkezlerinin yanında rezidans dairesinin olması isteği şeklinde gelişmiştir. Bu değişim ve dönüşümler kentlerin nasıl şekilleneceği hakkında fikir vermektedir. Bu değişim ve istekler yaşanırken sağlıklı çağdaş şehirleşme kriterleri geri kalmış ve ihmal edilmiştir.

Kentleşmenin olmazsa olmaz planlanması tam bir karmaşa arzetmektedir. Ülkemize plan yapmaya ve yaptırmaya yetkili kuruluşları gözden geçirir isek bunlar: Belediyeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,İller Bankası, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman ve Su işleri Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi, GAP Bölge Kalkınma Yönetimi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Toplu Konut Yönetimi, Özel Çevre Koruma Kurumu, DDY Genel Müdürlüğü’dür.

Bu kurumların yaptığı planlara gelince; Bölge planı,çevre düzeni planı,imar planı,mevzi imar planı, nazım imar planı, ulusal park gelişme planı,organize,turizm amaçlı planlar,organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri için hazırlanan planlar, stratejik planlar, koruma amaçlı planlardır.

Bu kadar çok sayıda plan ve plan yaptıran kurum olması mevcut ve olası sorunların çözümü, kurumlar arası koordinasyon ve çözümleri güçleştirmekte ve sorunları artırmaktadır.

Bu kentleşme ve planlamalardaki hatalar bu sorunların temeli olmuştur. Buna bağlı olarak yerleşim yerlerimiz doğal afetlerden özellikle depremden etkilenmiştir. Bu sorunları gidermek, asgariye indirmek için yapılan uygulamalar ve çözüm önerilerine bakacak olursak;

ÖNERİLER VE AÇIKLAMALAR PROJELER VE DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI:

Depreme dayanıklı yapı tasarımı ve afet bölgelerinde yapılacak yapılar için mevzuat, ülkemizde ilki 1947 yılında olmak üzere 1953-1961-1968-1975-1998-2007-2018 yıllarında 8 kez revize edilmiştir. Şu anda 2018 yılında yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği uygulanmaktadır. Yapılacak bina için İlk önce zemin etüdü jeoloji ve jeofizik mühendisleri tarafından yapılmaktadır. Bu etüt sonucuna göre projeler mimar ve mühendisler tarafından yapılmakta ve zemin etütleri esas alınarak projeler yapı denetim firmaları tarafından kontrol edilmektedir.

Ülkemizde yeni okuldan mezun mimar ve inşaat mühendisi ile mesleğinde en üst düzeye gelmiş profesör aynı hak ve yetkilere sahiptir. Oysa, mimar-mühendis kuldan mezun olduktan sonra belli bir süre proje ürerimi yapan firmalarda çalışarak büro açabilme ve proje üretme yetkisine sahip olmalıdır. Üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerine sınavlarda yüksek başarı gösterenler alınmalıdır. Bunun için adına uzman mühendislik, yetkin mühendislik, sertifikalı mühendislik hangi isim altında olursa olsun sınıflandırmaya geçilmelidir. Günümüzde meslek içi eğitimlerin önemi anlaşılmış ve meslek odaları, üniversiteler aracılığı ile bu eğitimler devam etmektedir.

SÜRECEK

