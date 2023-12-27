Dünyada Avrupa’nın kuzeyinde ve Güney Kore Japonya civarında yaşayan, Türkiye’de çok nadir görülen ve en son 4 yıl önce Balıkesir Manyas Kuş Cenneti’nde gözlenen Tundra Kazı (Anser Serrirostris) Denizli Çardak Acıgöl’de gözlemlendi. Trakor Kuş Gözlem Topluluğu’ndan Ahmet Keser’in Denizli’de ilk kez gözlemleyip fotoğrafladığı Tundra Kazları ile birlikte Denizli’de kayıt altına alınan kuş sayısı 324’den 325’e yükseldi.

AVCILARA KARŞI

ÖNLEM ALINDI

Büyük Tarla Kazı veya Fasülye Kazı olarak da isimlendirilen Nadir Tundra Kazı’nın gözlemlenmesi üzerine Trakor Kuş Gözlem Topluluğu Jandarma ve Milli Parkları bilgilendirdi. Bunun üzerine jandarma ve Milli Park görevlileri Acıgöl sahasını avcıların kuşa zarar vermemesi için kontrol altına aldı. Milli Parklar görevlileri ile Jandarmanın sürekli devriye attığı Acıgöl’de deyim yerindeyse kuş uçurtulmuyor.



TUNDRA KAZI İÇİN KUŞ

GÖZLEMCİLER GELİYOR

23 Aralık’ta yapılan gözlemin ardından ilk olarak 24 Aralık’ta Ankara, Muğla ve İstanbul’dan aralarında araştırma görevlileri ve profesörlerin de bulunduğu kuş gözlemcileri Denizli’ye gelerek, Denizli Trakor Kuş Gözlem Topluluğu ile birlikte Acıgöl’de Tundra Kazını yeniden gözlemledi. Denizli’de Tundra Kazı’nın görüntülendiği bilgisi üzerine Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden kuş gözlemcileri Acıgöl’e gelmeye devam ediyor.

Sakarca kazlarına göre daha büyük ve iri olan Tundra Kazının boynu da uzundur. Diğer belirgin özellikleri ise; uzun ve kalın gagası, büyük oranda koyu renkli ve tipik dar turuncu bantlıdır. Gaga kökü nadiren dar beyazdır. Bacakları turuncu renklidir. Tundrada ürer ve kışları diğer kazlarla kolayca sosyalleştiği tarım arazileri ve sulak alanlarda yaşar.