Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Tuncay Yılmaz, CHP Belediye Meclis Grubu olarak her zaman belediye emekçilerinin yanlarında olacaklarını ifade ederek, paylaşımında şunları dile getirdi: “Mart ayı Belediye Meclisi toplantısında dile getirdiğimiz belediye personeli toplu iş sözleşmesinin bir an önce yapılarak çalışma arkadaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi önerimizi dikkate alarak toplu sözleşmeyi imzalayan belediye yönetimine CHP Belediye Meclis Grubu olarak teşekkür ediyoruz. Her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olsun. Çalışan emekçi kardeşlerimizin haklarını her zaman savunmaya edeceğiz”

(Volkan SINAYUÇ)