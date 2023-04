Çorum Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, CHP İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın CHP’nin yatırımlara karşı çıktığı yönündeki iddialarına yanıt verdi.

Yılmaz, Ocak ayında yapılan meclis toplantısında Çorum Belediyesi’nin Türkiye’nin içinden geçtiği ekonomik koşullarda birtakım yatırımları yapmasının zor olduğunu ifade ettiklerini bu paraların bütçeden uçup gideceğini bunun yerine belediyenin asli görevlerini yapması gerekliliğini dile getirdiklerini anlattı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin hiçbir yatırıma karşı çıkmadığını vurgulayan Yılmaz, “Hiçbir koşulda ve şartta Çorum’a belediye eliyle yapılacak yatırıma karşı gelmediğimizi anlatmamıza rağmen 3 gün önce Sayın Belediye Başkanı, AKP il binasında düzenlenen milletvekili ve il başkanının katıldığı bir toplantıda siyasetin jargonuna yakışmayan hele hele bir belediye başkanının tavrına yakışmayan ‘Cumhuriyet Halk Partililer çatlasa da patlasa da’ gibi ucuz, basit, siyasette hiç şık olmayan bir söylemle yatırım yapabildiğini iddia etti. Acaba Çorum’a yapılacak yatırımların önündeki engel biz miyiz yoksa yapamadıkları yatırımlara bizi bir kılıf olarak mı kullanıyorlar?” ifadesini kullandı.

“ZENGİN BABANIN MÜSRİF OĞLU”

Toplantıda Çorum Belediyesi’ni 2022 yılı bütçesi üzerinden eleştiren Yılmaz, 803 milyon liralık bütçenin daha yolun yarısı gelmeden tüketildiğini ve ek bütçe yapıldığını belirterek şunları söyledi:

“2022’nin toplam gider bütçesi 1 milyar 285 milyon lira gibi devasa bir rakam. Bu rakamlar ne kadar bütçe yapamadıklarının bir göstergesi. İdare bütçeyi denklemek için ‘165 milyon borç para alacağım bankalardan, 240 milyon da arsa satacağım’ demiştir. Yaklaşık bu rakamın 400 milyon lirasını zengin babanın müsrif oğlu gibi ben giderim bankadan kredi alırım elimdeki hali hazırdaki arsayı satarım demiş bu bütçe delik deşik olmuş.”

Yılmaz, 2023 yılı bütçesinin 2 milyar 23 milyon olduğunu hatırlatarak, “Bizim ölçeğimizde hiçbir ilde olmayan sırf bütçeyi büyütmek adına şişirilmiş bir bütçe. Gerçekliği aslı astarı olmayacak.” dedi.

“İYİ OLAN HER ŞEYİN YANINDAYIZ”

Bedesten ihalesini hatırlatan Yılmaz, belediyenin ikinci bir belediye hizmet binası vakasıyla karşı karşıya kalacağını dikkati çekerek, “Bedesten 30 milyona yapılacaktı. 12 milyona koruma ihalesi yaptılar. Bu rakamdan sonra en az bir bu kadar 40-50 milyon daha inşaatın tamamlanması için bir ihale daha çıkmak zorundalar. Biz Çorum Belediyesi’ne bu politikalarınız yanlış derken yatırıma mı karşı oluyoruz. Yoksa soğuk kış günlerinde müteahhit zengin etmeyi bırakın bu bütçelerle gariban vatandaşa, yoksula, doğalgazını ödeyemeyen yurttaşa sahip çıkın mı demek istiyoruz takdir Çorum halkının.” diye konuştu.

Yılmaz, partisinin iyi olan her şeyin yanında olmaya devam edeceğini, Çorum halkının faydasına yararına olan her hizmetin yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. (Nurdan AKBAŞ)