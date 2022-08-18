CHP Belediye Meclisi Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta sonu katıldığı mitingle ilgili değerlendirme yaparken, Çorum’a kazandırdıkları bir eserle övünemeyen AKP’lilerin kalabalıkla övündüklerini söyledi.

Tuncay Yılmaz, yazılı açıklamasında şöyle dedi:

“Günlerdir yerel basında ve ulusal basında Çorum tarihinin en kalabalık mitingini yaptık diye övünenler, sizlerin o kalabalığı nasıl topladığınızı ve nasıl bir mobbing uyguladığınızı iyi biliyoruz, bu başka bir konu.

Gelelim övünme meselesine ...

Havaalanını Çorum'a kazandırdık diye, hızlı tren seferleri başladı diye, acemi birliği hayırlı olsun diye, kapanan çimento fabrikasını tekrar kazandırdık diye, eski devlet hastahanesini açtık diye, çevre yolundaki kavşağa battı çıktı yaptık veya yeni çevre yolu kazandırdık diye, ya da bir tane devlet yatırımı fabrika açtık diye övünemeyince, geriye bir tek kalabalık ile övünme kalıyor.

Siz iktidarınız boyunca bu şehri ve bu insanları kandırdınız, emin olun o kalabalıklar da sizi kandırıyor.

Sandıkta göreceksiniz.” (Haber Merkezi)

