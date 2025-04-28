Trendyol 1.Lig 36.hafta maçında deplasmanda Ankaragücü'ne 1-0 mağlup olan Ahlatcı Çorum FK'da Teknik Direktör Tuncay Şanlı krizi yaşanıyor. Karşılaşma sonunda bu oyuncu grubu ile çalışmayacağını ifade ederek istifa ettiğini açıklayan Tuncay Şanlı'nın kalan 2 haftada göreve devam etmesi adına Çorum FK yöneticilerinin ikna etmeye çalıştığı bilgisine ulaşıldı. Bugünü izinli geçiren Ahlatcı Çorum FK'da Başkan Oğuzhan Yalçın'ın bugün öğle saatlerinde Teknik Direktör Tuncay Şanlı ile kulüp tesislerinde bir araya geldiği ve görüşmelerin an itibariyle devam ettiği öğrenildi.

Editör: RIFAT KARA