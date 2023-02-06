Deprem, sporu da vurdu… Sabaha karşı, merkez üssü Kahramanmaraş olan, başta Adana, Gaziantep, Kilis, Hatay, Diyarbakır, Osmaniye, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen ve ülkemizi yasa boğan deprem felaketi nedeniyle Türkiye’deki tüm spor organizasyonlarına ara verildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Yurt genelinde olduğu gibi, Çorum’da tüm kulüp, okul ve ferdi spor müsabakaları durduruldu. Müsabakaların ne zaman yeniden başlayacağı ile ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapılması bekleniyor.

Öte yandan, Türkiye Futbol Federasyonu da (TFF) erteleme ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle: Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen deprem sonucu can kayıplarımızın, yaralıların olması ve devam eden arama kurtarma çalışmaları nedeniyle; 6 Şubat Pazartesi Spor Toto Süper Lig’de Hangi Kredi Ümraniyespor-Adana Demirspor A.Ş., Fenerbahçe A.Ş.-Arabam.com Konyaspor, Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor, Spor Toto 1. Lig’de Eyüpspor-Bodrumspor A.Ş. karşılaşmaları ile TFF 2. Lig’de 8 Şubat Çarşamba günü oynanması planlanan tüm müsabakalar ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Ülkemizi yasa boğan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.”

(Hüseyin AŞKIN)

