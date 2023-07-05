Teklifle birlikte getirilen ek MTV iki taksitte ödenecek. İlk taksit, yasanın yürürlüğe girdiği ayı izleyen ay sonuna kadar ödenecek. Ek MTV ikinci taksiti ise kasım ayı sonuna kadar ödenecek. 2023 için en düşük MTV tutarı 219, en yüksek ise 101 bin 152 lira.

YÜZDE 61.5 OLARAK BELİRLENMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, motorlu taşıtlar vergisinde geçen yıl sonunda yüzde 50 indirim yetkisini kullanmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, MTV zammının 2023 yılında yüzde 61.5 olarak uygulanacağı duyurulmuştu.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NEDİR?

Motorlu taşıtlar vergisi, Karayolları Trafik Kanunu'na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları; Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtlarının tabi olduğu vergilendirmedir.

