Park Bahçeler Müdürlüğü Toplantı Salonundaki toplantıya AK Parti MKYK üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da katıldı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, muhtarlara yönelik yaptığı konuşmada göreve geldikleri günden beri tüm mahalle muhtarlarıyla çok uyumlu bir şekilde çalıştıklarının altını çizdi.

“Muhtarlar bizim mahallelerdeki gözümüz, kulağımız” diyen Başkan Aşgın, “Muhtarlarımızı önemsiyoruz. Mahallelerimizde yapacağımız çalışmalarla ilgili sürekli olarak istişare halindeyiz. Yapacağımız çalışmaları muhtarlarımızla değerlendiriyor, mahalle sakinlerimizin talep ve beklentilerine cevap verecek şekilde projelendiriyoruz. Muhtarlarımızla sık sık bir araya geliyoruz. Onları muhtarlık binalarında ziyaret ediyor, mahalle sakinlerimizin dertlerini dinliyoruz. Bugün de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Çorum ziyaretleri öncesi istişare toplantısında muhtarlarımızı dinledik. Muhtarlarımızla Çorum için aşkla çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.

Belediye bünyesinde oluşturdukları Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün aktif bir şekilde çalıştığını ve muhtarlarla sürekli irtibat halinde olduğunun da altını çizen Başkan Aşgın, Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat koordinesinde bu müdürlüğün düzenli olarak muhtarları ziyaret ederek mahallelerin sorunları hakkında bilgiler aldığını sözlerine ekledi.

Mimarsinan Mahalle Muhtarı Fevzi Şeker, Belediye’nin tüm birimleriyle koordineli bir şekilde çalıştıklarını ve Başkan Aşgın’a ilettikleri mahallelerinin taleplerinin hiçbir zaman geri çevrilmediğini belirterek “Sayın Belediye Başkanımızla çok uyumlu bir şekilde Çorum’umuz için çalışıyoruz. Yapılabilecek her konuda bir çalışma yapıyoruz. Belediyemize ve başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a müteşekkiriz.” diye konuştu.

AK Parti MKYK üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum Belediyesi’nin muhtarlarla iletişiminin, çok üst düzeyde olduğunu söyledi. Belediye çalışanlarının görevini layıkıyla yerine getirdiğinin altını çizen Ceylan, “Çok güzel bir ekip çalışması sergiliyorsunuz. Allah yolunuzu açık etsin. Muhtarlarımızla iletişiminiz çok güzel.” diye konuştu. (Haber Merkezi)

