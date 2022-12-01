AK Parti Genel Merkezi’ndeki toplantıya katılan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanlara, genel başkan yardımcılarına, belediye başkanlarına, il başkanlarına ve toplantıya katılan teşkilat mensuplarına meşhur Çorum Leblebisi ikram etti.

Başkan Aşgın yaptığı paylaşımda; “Ülkemize bugüne kadar kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma atılımlarını kesintisiz bir şekilde sürdürerek milletimize sözümüz olan 2023 Türkiye’sine adım adım yaklaşıyoruz” dedi.



(Volkan SINAYUÇ)

