İstanbul Havalimanı’nı yapan ve işleten İGA’nın CEO’su, hemşehrimiz Kadri Samsunlu, down sendromlu bireylere destek için koşusunu sürdürüyor. İstanbul M-2022-Türkiye Down Sendromu Derneği’nin projesi çerçevesinde açtığı kampanyanın yarın sona ereceğini belirten Kadri Samsunlu, down sendromlu bir çocuğun yıllık burs bedelinin 6 bin lira olduğunu söyledi.

Kadri Samsunlu, ÇORUM HABER aracılığı ile şu çağrıyı yaptı:

“Ülkemizdeki tüm bireylerin eğitim haklarını korumak bizim de görevimiz. Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin yanında olmamızı önemsiyorum. Çünkü, özel eğitime sınırlı düzeyde ihtiyacı olanlar yanında, öz bakım ve günlük yaşamda ana becerilerin öğretilmesi gereken birçok bireyimiz bulunmakta.”

“Her seviyede eğitimi ayrım yapmadan mümkün kılmak amacıyla, down sendromlu bireyler için 6 Kasım 2022 Pazar günü İstanbul M-2022-Türkiye Down Sendromu Derneği yararına koşuyorum. Koşumu desteklerseniz beni çok mutlu edersiniz.”

(Haber Merkezi)