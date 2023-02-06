Merkezi Ankara’da bulunan Tüm Alevi Bektaşi Derneği tarafından Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve yaklaşık 10 ilimizde depremden etkilenen tüm vatandaşlara ulaştırılmak üzere yardım kampanyası başlattı.

Dernek Başkanı Okay Erözgün, tarafından yapılan açıklamada; “Devletimiz tüm organları ile seferber oldu. Bizlerde gönüllü kuruluşlar olarak üyelerimiz, Gönüllülerimiz ve tüm vatandaşlarımızı yardıma çağırıyoruz. Yardımda bulunmak isteyenler 0533 6580619-533 5213248-532 8706964 telefonlardan bize ulaşabilirler” şeklinde görüşlerini dile getirdi.

(Haber Merkezi)

