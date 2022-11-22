Türkiye’de tüketici güven endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi istatistikleri yayınlandı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Kasım ayında mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,6 oranında arttı; Ekim ayında 76,2 olan endeks, Kasım ayında 76,6 oldu.

(Uğur GÖRKEM)

