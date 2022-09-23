Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü Eylül ayı Tüketici Güven Endeksi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 oranında arttı; Ağustos ayında 72,2 olan endeks, Eylül ayında 72,4 oldu.

(Haber Merkezi)

