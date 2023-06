TÜİK ORANI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 70,36 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 35,87 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 107,03 ile ulaştırma oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -1,42 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,75 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Öte yandan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), 2022 Kasım’ında bir önceki aya göre yüzde 0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 98,20, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 136,02 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 128,94 artış gösterdi. Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 21 alt sektör daha düşük, 8 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

ENAG ORANI

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da her ay, hesapladığı enflasyon oranını açıklıyor. ENAG’a göre Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Kasım ayında yüzde 4,24 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 170.70 olarak gerçekleşti. Yılbaşından bu yana artış ise yüzde 125.43 oldu. ENAG'a göre, en az aylık artış yüzde 0,08 ile sağlık grubunda olurken; en fazla aylık yüzde 15,40 ile giyim ve ayakkabı kaleminde gerçekleşti.

(Haber Merkezi)