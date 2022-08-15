Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılının 2. çeyreğine (Nisan-haziran) ilişkin işsizlik istatistiklerini yayımladı.

TÜİK sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 43 bin kişi azalarak 3 milyon 654 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile %10,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,9 iken kadınlarda %13,9 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 765 bin kişi artarak 30 milyon 775 bin kişi, istihdam oranı ise 1,1 puanlık artış ile %47,7 oldu. Bu oran erkeklerde %65,3 iken kadınlarda %30,4 olarak gerçekleşti.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,4 puanlık azalış ile %20,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %17,1, kadınlarda ise %26,3 olarak tahmin edildi. (Haber Merkezi)

