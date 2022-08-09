Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen yaz okulları için bir kapanış programı düzenlendi.

Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen törene AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Program kapsamında protokol konuşması, TÜGVA sanatçılarından mini konser ve yaz okullarında eğitim gören öğrencilerin performansları sergilendi. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın konuşmasında büyük insanları yetiştirecek teşkilatın TÜGVA olduğunu belirtti. TÜGVA'nın çocukların yetişmesinde önemli bir rol oynadığını belirten Aşgın, annelerin de çocuklar için önemli bir rol aldığını söyledi.

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ise konuşmasında Z kuşağı diye bir kuşağın olmadığını belirterek, “Bütün mesele Peygamber efendimizin hadisi olan 'Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir' hadisine hep birlikte mazhar olduk. Sabah öğlene kadar siyer ve Kur'an-ı Kerim dersleri, öğleden saat 3-4'e kadar sportif, sanatsal ve kültürel dersler ile kendilerini hem manevi anlamda hem de sosyal fiziksel anlamda geliştirmiş oldular” dedi.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ile Erol Kavuncu’nun konuşmalarının ardından yaz okulunda bulunan öğrencilerin performans gösterileri yapıldı. Altı farklı yaz okulu kapsamında çeşitli performanslar sergilendi. (Haber Merkezi)