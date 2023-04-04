ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesinde görev yapmak üzere Proje Personeli (Araştırmacı - Teknik ve Destek Personeli - Ar-Ge Teknisyeni - Usta) istihdam edilecek.
İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden gerçekleştirilebilir.
Son başvuru tarihi 24 Nisan 2023 olarak açıklandı.
Detaylı bilgi için tıklayınız
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesinde görev yapmak üzere Proje Personeli (Araştırmacı - Teknik ve Destek Personeli - Ar-Ge Teknisyeni - Usta) istihdam edilecek.
Yorumlar