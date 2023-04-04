ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesinde görev yapmak üzere Proje Personeli (Araştırmacı - Teknik ve Destek Personeli - Ar-Ge Teknisyeni - Usta) istihdam edilecek.

İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden gerçekleştirilebilir.

Son başvuru tarihi 24 Nisan 2023 olarak açıklandı.

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