Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteği ile Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Bilim Şenliği düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Çorum TSO ve AFAD İl Müdürlüğü’nün katkı sağladığı TÜBİTAK 4007 Çorum Bilim Şenliği “Geçmişin Bilim ve Teknolojisini Geleceğin Bilim ve Teknolojisine Taşıyoruz” isimli etkinlikler 5-8 Ekim 2022 günleri gerçekleştirilecek.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Alanı’nda yarın saat 10.00’da açılışı yapılacak olan Bilim Şenliği’nde atölyeler, söyleşiler, etkileşimli gösteriler, sergi çalışmaları, yarışmalar ve oyunlar yapılacak.

(Volkan SINAYUÇ)

