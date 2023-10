Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ziyarette TSO Başkanı Başaranhıncal, “İnsanlığın var olduğu en eski tarihlerden beri bilinen belki de en eski meslek gruplarından biri olan eczacılık mesleği, insan sağlığını iyileştirmek gibi son derece kutsal bir görevi üstlenmekte. Bu kutsal mesleğin Çorum Eczacılar Odası Başkanlığına seçilen Erol Afacan ve Yönetim Kurulu Üyelerini tebrik ederek yeni görevinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

Çorum TSO olarak her zaman Eczacı Odası’nın yanında olduklarını belirten Başaranhıncal, “Yapacağınız çalışmalarda üzerimize düşen görevler olacaktır. Bu konuda desteğe bundan önce olduğu gibi hazırız. Biz, Çorum’un ekonomisinin gelişmesi ve her alanda büyümesi için ortak akıl ile hareket etmenin faydalı olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçevede sizlerin de katkılarıyla güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum” dedi.

Nazik ziyaretleri için Çetin Başaranhıncal ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ederek kendilerini odalarında ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Çorum Eczacılar Odası Başkanı Afacan ise; “Eczacılarımızın temsil edildiği odamızda sizleri ağırlamak bizleri onurlandırmıştır. Daha önce birçok değerli Eczacı büyüklerim bu görevi yaptılar. Bu dönem için de Eczacı arkadaşlarımızın ortak kararı ile ben görevlendirilmiş bulunmaktayım. Bu görev nedeniyle üstlenmiş olduğum vazifenin sorumluluklarını yerine getirmek için canla başla arkadaşlarımızla çalışma gayreti içerisinde olacağım. Siz değerli büyüklerimizin tecrübelerinden ve bilgi birikimlerinden her zaman istifade edeceğim” görüşüne yer verdi.