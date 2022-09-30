1 Ekim-15 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek seçim takvimine göre; Çorum’da Ticaret ve Sanayi Odası’nda 26 meslek komitesinin seçimleri ve meclis üyeliklerinin seçimi yapılacak. Meclis üyeleri de kendi aralarında başkan ve yönetim kurulunu seçecek.

Çorum TSO’da Meclis Başkanı Erol Karadaş ve Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ın yeniden aday olması beklenen seçimde ikinci bir listenin olup olmayacağı ise henüz belli olmadı. TSO Toplantı Salonu’nda tüm üyelerin katılımı ile yarın 11.00-17.00 saatleri arasında yapılacak meslek komite ve meclis üyeliği seçiminin ardından aynı yerde 07 Ekim 2022 günü 10.00-11.30 saatleri arasında da Meclis üyeleri arasından Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Genel Kurul üyeliği seçimlerinin gerçekleştirileceği açıklandı.

Çorum Ticaret Borsası’nda da Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ve Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat’ın yeniden aday olacağı öğrenilirken, ayrıca eski başkanlardan Ömer Güney de adaylığını açıklamıştı. Borsada meclis üyeliği seçimleri yarın yapılırken, başkanlık ve yönetim seçimleri ise 8 Ekim 2022 günü gerçekleşecek.

Ziraat Odaları'nda ise seçim sürecinin Kasım ayında delege seçimleri ile başlayacağı öğrenildi. Mehmet Sayan'ın başkan olduğu seçimlere ikinci bir listenin çıkması bekleniyor.

(Haber Merkezi)

