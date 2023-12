Kadın muhasebeciler olarak bugüne kadar 23 toplantı yaptıklarını belirten Dalyan Makina Muhasebe Müdürü ve KADMUDER Kurucu Başkanı Funda Aykaç, Türkiye'nin en büyük kadın muhasebeciler topluluğu olmalarının gururuyla dernek olmalarını, geçtiğimiz gün yaptıkları toplantılarında artık bir tüzel kişilik altında toplanarak faaliyetlerine devam edeceklerini belirtti.

KADMUDER olarak eğitimlerine daha da büyüyerek devam edeceklerini ve artık bir dernek olarak sosyal sorumluluk projelerinde yer alacaklarını ifade eden Aykaç: “TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ın desteğiyle Çorum adına yeni dönemde de iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Gerek teknik, ekonomik ve sosyal projeler adına ÇTSO ile birlikte hareket edeceğiz. Aktif olma ve sonuç alma adına yola çıktık ve başaracağımıza eminiz. TSO Başkanımız Çetin Başaranhıncal’a şahsım ve üyelerimize göstermiş oldukları nezaket ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Kadınların gerek aile içinde gerekse çalışma hayatında insanüstü bir çaba ile çalıştığını vurgulayan Başaranhıncal ise nazik ziyaret için KADMUDER heyetine teşekkür etti.

Kadınların el attığı işlerden güzel sonuçlar çıkacağını vurgulayarak her zaman yanlarında olacaklarını da dile getiren TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal; “İş dünyasındaki kadın temsilcilere yapacağımız çalışmalar ve yürüteceğimiz projelerle örnek ve model olmalı, onları bu sorumlulukları almaya teşvik etmeliyiz. ÇTSO her konuda olduğu gibi bu konuda da öncülük edecek ve diğer odalar nezdinde de lokomotif görevi görecektir. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın. Yeter ki memleketimize ve toplumumuza yararlı projeler üretelim.

Biz her zaman kadınlarımızın yanındayız ve onların işgücüne katılması için de projelerimize ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Birlikte olursak ve birlikte mücadele edersek daha kazançlı olacağımızı düşünüyorum. İnsanların bir araya gelmeleri, birbirinden güç almaları son derece önemli. Çünkü artık toplumların kimseyi tek tek dinleme imkanı yok. Sizi kurduğunuz işbirliklerinden dolayı kutluyorum. Ufkunuzu çok geniş buldum. Herkes kendi kenti için çalışırsa büyük Türkiye olur, Türkiye de gelişirse dünya olur. Çorum’umuzun değerini bilelim, değerini anlatalım ama biz de proje üretelim. Çorum inşallah kısa sürede emin adımlarla hak ettiği noktaya gelecek. Nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyorum” diye konuştu.