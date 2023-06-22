Milletvekili Ahlatcı, Çorumlu gazetecileri Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ağırladı. Basın mensupları ilk olarak 28 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen ilk AK Parti grup toplantısına katıldı. Grup toplantının ardından da AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, basın mensupları ile bir araya gelerek sorularını cevapladı.

Çorumluların gönlünden geçen tüm hizmetlerin şehre gelmesi için çabalayacağını söyleyen Ahlatcı, “Hızlı tren, havalimanı, hastane, acemi birliği, çevreyolu geçişimizde yaptırmayı düşündüğümüz çeşitli geçişler, yeni adliye binası, Polis Moral Eğitim Merkezi hepsini kazandırmak için daha önceki çabalarımın on katını göstereceğime söz veriyorum” dedi.



“DEMİRYOLU 2028’E KADAR BİTECEK”

Hızlı trenin fizibilite çalışmalarının bittiğini, sadece yapım ihalesinin kaldığını dile getiren Ahlatcı, demiryolunun en geç 2028 yılına kadar biteceğini söyledi.

Sadece Çorum-Delice değil, Çorum’u Samsun’a da bağlayan hattın da bu hükümet zamanında açılışının yapılacağını kaydeden Ahlatcı, “Çorum için çok önemli bir yatırım. Çevremizdeki illerde olan hizmetler neden Çorum’da olmasın? Tabi ki olacak. Bunu yapmayı Allah bize nasip etsin inşallah. Bu hizmetleri Çorum’a inşallah kazandıracağız” diye konuştu.

“ASAYİŞLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEME ŞART”

Çorum’da artan asayiş olayları ile ilgili soruyu da cevaplayan Ahlatcı, “Bazı hususlarda yasal düzenleme şart. Silahlı aletlere ulaşmak biraz daha zorlaştırıcı olmalı. Av ve tüfekle ilgili yasal düzenleme farklı, tabanca ile ilgili yasal düzenleme farklı. İkisinin arasında kalan kısmı bir yasal düzenlemeye bağlayarak gençleri bu tür heveslerden uzaklaştırmamız lazım” açıklamasında bulundu. (Taner ŞİMŞEK)