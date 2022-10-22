ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Bandırma’da üretime başlayacak olan TRBOR A.Ş.'de işçi statüsünde çalışmak üzere personel alımı yapılacak.
Personel ilanına başvuracak kişilerde aranan nitelikler:
- Tercihen Endüstri Meslek Lisesi Mezunu (Kimya, Maden, Seramik vb.)
- Tercihen Üretim Firması deneyimli (Kimya, Toz, Kimyasal, Çelik vb.)
- Vardiyalı çalışabilecek
- 35 yaşını aşmamış
- Askerlik hizmetini tamamlamış
- Bandırma'da ikamet eden/edebilecek
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