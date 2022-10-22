İş makinesi kiralanması hizmeti alımı ihalesi İş makinesi kiralanması hizmeti alımı ihalesi

ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Bandırma’da üretime başlayacak olan TRBOR A.Ş.'de işçi statüsünde çalışmak üzere personel alımı yapılacak.
Personel ilanına başvuracak kişilerde aranan nitelikler:
- Tercihen Endüstri Meslek Lisesi Mezunu (Kimya, Maden, Seramik vb.)
- Tercihen Üretim Firması deneyimli (Kimya, Toz, Kimyasal, Çelik vb.)
- Vardiyalı çalışabilecek
- 35 yaşını aşmamış
- Askerlik hizmetini tamamlamış
- Bandırma'da ikamet eden/edebilecek
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