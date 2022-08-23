Çorum FK, 28 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon öncesinde, eski golcüsü Sinan Kurumuş'u transfer ederek kadrosuna güç katarken, transfer defterinin kapandığı açıklandı. Kulüp Basın Sözcüsü Tuğrul Topuz, artık gelen ve giden olmayacağını ifade ederken, "Sinan Kurumuş ile birlikte, transfer defterini kapattık. Belki, kontenjan için genç bir futbolcu olabilir. Ama onun dışında ne gelen, ne de giden olacak. Mevcut futbolcu kadrosu, sezonun ilk yarısındaki kadromuzdur" dedi.

BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Çok iyi bir kadro kurduklarını da kaydeden Tuğrul Topuz, "Çorum FK, isminin bulunduğu her alanda iddialıdır. Biz de iyi bir kadro kurduk ve gruptaki her takım gibi iddialıyız. Hemşehrilerimizin ve taraftarlarımızın da desteği ile iyi bir sezon geçireceğimize ve hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz. 'Birlikte başaracağız' sloganıyla gireceğimiz sezonda tüm Çorum'un desteğini bekliyoruz.

Yeni sezon tüm kulüplerimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

17 FUTBOLCU GELDİ

Çorum FK, yeni sezon öncesinde, Eyüpspor'a bonservisi ile verdiği ve sonrasında kiraladığı Mustafa Eren Damar ile birlikte kadrosuna 17 futbolcu kattı. Kırmızı-siyahlı ekip, Bayram Olgun, Mehmet Taşçı, Salih Zafer Kurşunlu, Suat Kaya, Atakan Cangöz, Enes Nalbantoğlu, Berat Ali Genç, Ali Akkuş, Erkan Kaş, Yusuf Akyel, Malik Karaahmet, Gürkan Okan, Taha Aydınlı, Mustafa Emre Yalçınkaya, Ömür Hüseyin Aztekin ve Sinan Kurumuş'u renklerine bağladı.

(Hüseyin AŞKIN)

