Şampiyonluğu şansa bırakmak istemeyen Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın, tecrübeli bir kaleciyi daha kadroya katmak istediği ve ilk görüşmenin gayet olumlu geçtiği, bunun yanında, bir kanat oyuncusu daha alınabileceği öğrenildi.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Çorum FK’da bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kaleci ve bir kanat transferinin daha gündeme geldiği öğrenildi.

Şampiyonluğa odaklanan ve bu doğrultuda işi şansı bırakmak istemeyen Başkan Oğuzhan Yalçın, kaleci transferi de yapmak üzere kolları sıvadı. 1.Lig’den bir kalecinin gündemde olduğu ve ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. Kaleci transferinin her an açıklanabileceği belirtilirken, kimin gönderileceği ise bilinmiyor.

OZAN SOL’DA SON DURUM

Öte yandan, Başkan Oğuzhan Yalçın’ın da doğruladığı Ozan Sol’un transferinde de süreç devam ediyor. Deneyimli kanat oyuncusunun Çorum FK’ya yakın olduğu ve bu transferle ilgili nihai kararın birkaç gün içerisinde verilmesi bekleniyor.

Ozan Sol’un haricinde, bir kanat transferinin daha olabileceği de edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

(Hüseyin AŞKIN)

