2.Lig Beyaz Grup’ta, “Birlikte başaracağız” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK’da transfer defteri yeniden açıldı.

Edindiğimiz bilgilere göre, yönetim ve teknik heyet, orta sahaya kaliteli bir oyuncu transferi ile ilgili fikir birliğine vardı. Yapılan istişareler sonucu, 1.Lig’den bir orta saha oyuncusu gündeme alındı ve görüşmelere başlandı. Transferin, önümüzdeki hafta netleşmesi bekleniyor.

Öte yandan, 25 kişilik futbolcu kadrosuna sahip olan Çorum FK’nın transfer yapabilmesi için kadrodan bir oyuncu göndermesi gerekiyor. Gönderilecek oyuncunun da yine önümüzdeki günlerde belirlenmesi bekleniyor.

(Hüseyin AŞKIN)

