ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, üniversite bünyesindeki kantinleri, otomat alanlarını ve kırtasiyeyi 3 yıllığına kiraya verecek.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kantini, Eczacılık Fakültesi kantini, Menza ve Dr. Ratıp Kazancıgil Amfi Binası kantini ile 10 adet otomat alanı ile Makedonya Yerleşkesi Mimarlık Fakültesindeki kırtasiye dükkanı, 27 Eylül 2022 Salı günü 2886 sayılı Kanun'un 45. maddesine göre açık teklif usulü ile kiraya verilecek. İhale İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı toplantı salonunda yapılacak.

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