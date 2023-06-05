Dursun K'nin kullandığı 60 HAB 80 plakalı traktör, Ankara Caddesi'nde H.Y'nin kullandığı 63 E 7057 plakalı motosiklete çarptıktan sonra kaza yerinden uzaklaştı.
Kazada, motosiklette bulunan mevsimlik tarım işçileri H.Y. (17) ve Y.D. (17) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların, tarım işlerinde çalışmak üzere kısa süre önce Şanlıurfa'dan Alaca'ya geldikleri öğrenildi.
Öte yandan traktör sürücüsü polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.