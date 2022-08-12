Çorum'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Haydar Kabakcı (72) idaresindeki traktör, akşam Eskiköy köyü Dudupınarı mevkisinde şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi

EŞİ TRAKTÖRDEN ATLAYIP KURTULDU

Sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Haydar Kabakcı'nın, eşi Gülizar Kabakcı (72) ile tarladan döndüğü, Gülizar Kabakcı'nın şarampole devrilmeden önce traktörden atlayarak kazayı yaralanmadan atlattığı öğrenildi.