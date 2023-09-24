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Kaza, 22 Eylül Cuma günü Çorum Caddesi otobüs terminali kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeden Çorum yönüne seyir halinde olan Akın Ö. yönetimindeki 19 ABU 969 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden inşaat ustası Dursun Danacı yönetimindeki 19 ABA 989 plakalı elektrikli motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli motosikletin sürücü Dursun Danacı ve motosiklette yolcu olarak bulunan Yakup Doğan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan inşaat ustası Dursun Danacı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Danacı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Dursun Danacı’nın cenazesi bugün öğlen namazını müteakip Gemici Beyazıt Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Gemici Mezarlığı'nda toprağa verildi.