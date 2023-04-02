Hamza Ö.(61) idaresindeki 19 AAN 282 plakalı otomobil Çorum-Ankara yolunun 27. Kilometresinde yoldan çıkarak dereye üçtı.
Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Şemsi Ö.(54) ve Musa G.(62) yaralandı.
Çorum’un Bayat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Tufan A.(29), Esma A.(58), Recep A.(23), Fatma Gül A.(11) ve Mehmet A.(50) yaralandı.
Sadettin K.(55)’nın kullandığı 19 plakalı otomobil ise Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi üzerinde yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Khader Musab E.(10)’ye çarptı.
Kazalarda yaralanan 3’ü ağır 9 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çorum Hitit Üniversitesi Erol olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırıldı.