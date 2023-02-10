Serhat G. (22) idaresindeki 09 ACF 715 plakalı otomobil Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi'nde kontrolden çıkarak takla attı. Deniz Ş'nin (24) kullandığı 19 ACC 593 plakalı otomobil ise aynı saatlerde Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi'nde park halindeki araca çarptı.

İhbar üzerine her iki olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan Deniz Ş, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkartıldı.

Yaralı sürücüler, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Serhat G'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.