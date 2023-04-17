ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından asma katlı dükkan, fındık bahçesi, han odası, büro ve tarla 31 Aralık 2023 tarihine kadar kiraya verilecek.

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 24 Nisan 2023 tarihinde saat: 14.00’te Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında yapılacak.

İhaleye katılmak isteyenlerin ihale evraklarını 24 Nisan 2023 günü saat 13.30’a kadar İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

