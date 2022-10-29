ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, 5 Müfettiş Yardımcısı, 17 Uzman Yardımcısı ve 25 Mühendis kadrosuna personel alımı yapacak.

Personel alımı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca gerçekleştirilecek. Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi www.iskur.gov.tr üzerinden 26 - 30 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Müfettiş Yardımcısı alım ilanını görüntülemek için tıklayınız.



Uzman Yardımcısı alım ilanını görüntülemek için tıklayınız.



Mühendis alım ilanını görüntülemek için tıklayınız.