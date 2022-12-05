Edinilen bilgiye göre İskilip istikametinden Tosya istikametine seyir halinde olan sürücüsü tespit edilemeyen 37 ES 183 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kuşçular köyü mevkiinde takla atarak şarampole yuvarlandı. Devrilme sonucu ters dönen otomobil içinde sıkışan 5 kişiyi olay yerine gelen Tosya İtfaiyesi Olay kurtarma ekiplerinin müdahalesi ile araç içinden çıkartıldı

Yaralı sürücü ve araç içinde yolcu olarak bulunan 5 kişi olay yerine gelen 112 ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ve Emniyet güçleri kaza sonrası soruşturma başlattı.

(Haber Merkezi)

