İlkeli, tarafsız ve Türk Milleti’nin çıkarlarını gözeten her basın mensubunun yanında olduklarını ifade eden Ülkü Ocakları Başkanı Tosik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeni ile bir mesaj yayınladı.

Orhan Tosik, kutlama mesajında şunları söyledi; “Basın kuruluşlarında görev yapan gazeteciler, toplumun çıkarlarını göz önünde bulundurarak milletin doğru haber alma özgürlüğü yolunda hizmet etmek gibi büyük bir görevi üstlenmiş durumdadır. Maalesef, Türk Milletini yalan ve yanlış bir şekilde bilgilendiren gazetecilik kisvesine bürünmüş şahıslar da meydanlar da gezmektedir.

Biz ilkeli, tarafsız ve Türk Milletinin çıkarlarını gözeten her basın mensubunun yanındayız. Yaşadığı zorluklar bizim de zorluklarımız, yaşadığı sıkıntılar bizim de sıkıntılarımızdır. Şüphesiz demokrasi, haber alma ve ifade özgürlüğüyle güçlenir ve zenginlik kazanır. Bin bir güçlükle mesleklerini icra etmeye çalışan değerli gazetecilerimizin çabaları takdir edilmesi gereken bir durumdur. Bu anlamlı günde tüm basın şehitlerimizi yâd ediyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, ilkeli ve Türk Milletinin sesi olma görevini yürüten tüm gazetecilerimize hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah yâr ve yardımcıları olsun.”

Editör: HABER MERKEZİ