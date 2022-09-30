Tahtasız ve Aylar ilk olarak CHP Genel Merkezi’nde CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile biraraya geldi.

Tahtasız ve Aylar’ın ziyaretinde Mecitözü'ne yapılacak olan kültür merkezi ve araç için destek talebinde bulunuldu. Tahtasız ve Aylar, yakın ve sıcak ilgisi nedeniyle Seyit Torun’a teşekkür etti.

CHP İl Başkanı Tahtasız ve Mecitözü Belediye Başkanı Aylar, daha sonra Ankara – Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı ziyaret ederek, Çorum’un ve Mecitözü’nün bazı sorunlarının çözümü için destek istedi.

Ziyaret sırasında Mecitözü İlçesinin Doğu Mahallesine yapılacak park ile ilçenin konteyner eksiklikleri görüşüldü. Tahtasız ve Aylar, misafirperverliği, yakın ve sıcak ilgisi, desteği nedeniyle Fethi Yaşar’a teşekkür etti.

SALİM ÇORUK İLE GÖRÜŞME

Mehmet Tahtasız ve Veli Aylar, Ankara’da son ziyaretlerini ise İç Anadolu Belediyeler Birliği Genel Sekreteri hemşehrimiz Salim Çoruk’a yaptı.

Tahtasız ve Aylar, ziyarette Çorum’un ve Mecitözü’nün temel problemleri hakkında Salim Çoruk ile görüş alışverişinde bulundu. Tahtasız ve Aylar, yakın ve sıcak ilgisi, desteği nedeniyle Salim Çoruk’a teşekkür etti.



(Volkan SINAYUÇ)

