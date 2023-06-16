Osmancık Koyunbaba Badminton Spor Kulübü sporcusu Mehmet Can Töremiş, Bulgaristan’ın Svilengrad kentinde düzenlenen Bulgarian U17 International 2023 Turnuvası’nda, hem tek erkeklerde, hem de partneri Aysu Aslan ile birlikte karışık çiftlerde şampiyon olduktan sonra, bu kez aynı şehirde yapılan Bulgarian Junior U19 International 2023 Turnuvası’nda Türkiye’yi temsil etti. Töremiş, kendisinden yaşça büyük sporcuların mücadele ettiği turnuvada, bir ikincilik, bir üçüncülük madalyası kazandı.

Tek erkeklerde, finale yükselme başarısı gösteren Mehmet Can Töremiş, şampiyonluk müsabakasını kaybedince turnuvayı ikinci olarak tamamladı ve ülkemize gümüş madalya kazandırdı.

Töremiş, karışık çiftlerde de yine Samsun Büyükşehir Belediyespor’dan partneri Aysu Aslan’la birlikte Türkiye’yi temsil etti. Töremiş-Aslan çifti madalya maçını kazanarak turnuvayı üçüncü sırada tamamladılar.

Barış Boyar Badminton Akademi Sahibi ve antrenörü Barış Boyar, kazandıkları başarılardan dolayı Mehmet Can Töremiş ve partneri Aysu Arslan’ı tebrik ederken, kendilerine her zaman destek olan Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’a teşekkür etti.