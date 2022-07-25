Uluslararası Badminton Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Junior Badminton Tournament 2022 müsabakaları Ankara’da yapıldı. Türkiye Badminton Federasyonu (TBF) Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde gerçekleşen müsabakalara Türkiye’nin yanı sıra Tayland, Mısır, Kosova, Kongo, Gürcistan ve İtalya’dan toplam 298 sporcu katılım sağladı. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün milli sporcularından Mehmet Can Töremiş ile Beren Aşkar karışık çiftler kategorisinde üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldular.

(Rıfat KARA)

